путин назвал подрыв Крымского моста "терактом" и обвинил спецслужбы Украины

КИЕВ. 9 октября. УНН. российский диктатор владимир путин наконец прокомментировал взрыв на Крымском мосту и отметил, что это "теракт". Авторство и исполнение "теракта" глава кремля приписал спецслужбам Украины, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

российский диктатор впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября во время встречи с главой следственного комитета россии александром бастрыкиным.

По данным росСМИ, путин заявил, что подрыв Крымского моста - это "теракт, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры рф".

Также, по словам путина, которого цитируют росСМИ, "авторы, исполнители и организаторы взрыва – спецслужбы Украины".

Добавим

В свою очередь бастрыкин сообщил, что после взрыва возбудили уголовное дело по статье о терроризме.

Также по словам главы ск рф, сотрудникам фбс якобы удалось установить подозреваемых во взрыве Крымского моста.

Напомним

8 октября на крымском мосту произошел взрыв. В социальных сетях опубликовали масштабы разрушений.