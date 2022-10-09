Россия обвинила Украину в попытке "расшатать ситуацию" в Приднестровье: реакция МИД

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление представителя российского МИД по обвинению Украины в попытке “раскачать ситуацию” в молдавском сепаратистском регионе Приднестровья. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует УНН.

Детали

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в апреле-июне в Приднестровье была совершена серия террористических актов, следы которых, как говорят в Тирасполе, ведут на Украину. Одновременно украинские власти пытаются спровоцировать молдавские власти на силовые действия.

Цитата

“Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия. А Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы”, — написал Николенко.

Напомним

Вчера МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.