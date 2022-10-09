"Теракт" на Крымском мосту: бастрыкин запутался во время доклада путину и озвучил фантастический маршрут грузовика со взрывчаткой

КИЕВ. 9 октября. УНН. глава ск рф александр бастрыкин во время доклада российскому диктатору владимиру путину спутал грузовик, где якобы везли взрывчатку с автобусом, а еще выдал фантастический маршрут его движения - Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край, передает УНН со ссылкой на сообщение кремля.

Детали

Сначала бастрыкин отметил, что начато дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это якобы подтверждается данными начального этапа расследования. Допрошено много свидетелей, очевидцев, начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования – это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая. Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам фсб, мвд россии.

Цитата

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв – Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики – лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников фсб удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории российской федерации", - подчеркнул бастрыкин.

Кроме того, глава ск рф заверил, что продолжаются "экспертные исследования по уточнению целей и задач этого подрыва".

"Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные начального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для российской федерации, особенно в Крыму", - отметил бастрыкин.

Добавим

По его словам, среди авторов, заказчиков и исполнителей - "спецслужбы Украины и граждане россии и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Ранее

российский диктатор владимир путин наконец прокомментировал взрыв на Крымском мосту и отметил, что это "теракт". Авторство и исполнение "теракта" глава кремля приписал спецслужбам Украины.