Зеленский прокомментировал обстрелы на Запорожье

КИЕВ. 9 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы в Запорожье, передает УНН.

Детали

Свое сегодняшнее обращение Зеленский адресовал тем, кто в мире поддается российским манипуляциям о якобы переговорах. О том, что якобы только переговоры могут завершить эту жестокую российскую террористическую войну.

"Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь", — сказав Зеленский.

Как отметил Президент, государство-террорист очевидно не хочет мира и доказывает это ежедневно и каждую ночь. В качестве примера он привел ежедневные обстрелы Запорожья.

Цитата

“Один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это количество может возрасти. Разбор завалов до сих пор продолжается. Более 70 человек ранены, среди них 11 детей. Всем им оказывается надлежащая помощь”, — сказал Президент.

Зеленский отметил, что россияне стреляли из тяжёлой противокорабельной ракеты Х-22 – по обычному девятиэтажному жилому дому, был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж.

Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют”, — подчеркнул Глава государства.

Добавим

Сейчас за жизнь более чем полусотни запорожцев отчаянно борются медики, среди пациентов 11 детей. Еще 39 человек на амбулаторном лечении.

За последние дни в Запорожье от российских ракет погибло: 65 невинных жизней: 32 мирных погибли на пункте пересечения, 20 в многоэтажках в центре города и 13 на другом берегу Днепра.