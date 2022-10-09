КИЕВ. 9 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский разъяснил, действительно ли переговоры помогают преодолеть российский террор, пишет УНН.

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В своем обращении Президент подчеркнул, что когда кто-то хочет переговоров – он не обстреливает города другого государства, так делают только террористы.

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“Действительно ли переговоры помогают преодолеть террор? Сейчас всем надо честно ответить себе на этот вопрос. Террористов обезвреживают. Террор - это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, а всему международному сообществу.

Если террор останется безнаказанным, если террористу удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это и будет проигрышем – проигрышем свободы, проигрышем человечности и проигрышем демократии. Именно этого так хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор – от ракетных ударов до глобальных кризисов, которые спровоцированы государством-террористом”, — объяснил Президент.

Зеленский напомнил, что это уже было в истории — “когда в прошлый раз другому государству-террористу позволили делать то, чего оно хотело, потому что сильные мира сего испугались его террора, началась Вторая мировая война”.

Глава государства подчеркнул, что сейчас мир объединился и все в мире понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине.

Напомним

В Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и о признании действий РФ в Украине геноцидом.