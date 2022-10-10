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Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить помощь Украине

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить помощь Украине, передает УНН.

Детали

Зеленский в новом обращении отметил, что Украине нужна принципиальная и достаточная помощь Украине и людям, которые являются мишенью для государства-террориста.

Цитата

“Надо ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир”, — сказал Президент.

Напомним

Зеленский разъяснил, действительно ли переговоры помогают преодолеть российский террор

Источник: УНН
Теги: оружие, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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