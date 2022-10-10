КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить помощь Украине, передает УНН.

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Зеленский в новом обращении отметил, что Украине нужна принципиальная и достаточная помощь Украине и людям, которые являются мишенью для государства-террориста.

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“Надо ускорить предоставление Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины – это и есть тот единственный возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир”, — сказал Президент.

Напомним

Зеленский разъяснил, действительно ли переговоры помогают преодолеть российский террор