В ООН рассмотрят резолюцию по преступной попытке России аннексии украинских территорий, - Зеленский

КИЕВ 10 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро в ООН рассмотрят резолюцию о преступной попытке России аннексии украинские территории, — Зеленский, пишет УНН.

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Зеленский отметил, что нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России – от террористических ударов до преступной попытки аннексии украинской территории.

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“Соответствующая резолюция на днях будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле”, — сказал Президент.

Напомним

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский разъяснил, действительно ли переговоры помогают преодолеть российский террор.