В ОП отреагировали на слова путина о "терроризме" после взрыва на Крымском мосту

КИЕВ. 10 октября. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал на слова президента россии путина о якобы "террористическом акте" украинских спецслужб на Крымском мосту, пишет УНН.

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Обвинения Украины в "терроризме" в связи с подрывом Крымского моста, высказанные во время встречи Путина с главой СК РФ Бастрыкиным, звучит "слишком цинично даже для России", написал в Twitter советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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“Не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это”, — написал Подоляк.

Напомним,

Российский диктатор владимир путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту и отметил, что это "теракт". Авторство и исполнение "теракта" глава кремля приписал спецслужбам Украины.