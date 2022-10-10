"Террористы, которые даже не скрывают этого" - в ОП отреагировали после утренних ударов врага

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Офисе Президента отреагировали после утренних ударов врага, один из которых пришелся на центр столицы, пишет УНН.

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"Террористы, которые даже не скрывают этого", - написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

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Во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Киеве и Днепре. Мэр столицы сообщил, что враг ударил в центр города.