Новости: Политика
10 октября 2022, 08:53 • Юлия Шрамко • 234450
"Террористы, которые даже не скрывают этого" - в ОП отреагировали после утренних ударов врага
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Офисе Президента отреагировали после утренних ударов врага, один из которых пришелся на центр столицы, пишет УНН.
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"Террористы, которые даже не скрывают этого", - написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.
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Во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Киеве и Днепре. Мэр столицы сообщил, что враг ударил в центр города.
Источник: УНН
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