Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
234450

"Террористы, которые даже не скрывают этого" - в ОП отреагировали после утренних ударов врага

"Террористы, которые даже не скрывают этого" - в ОП отреагировали после утренних ударов врага

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Офисе Президента отреагировали после утренних ударов врага, один из которых пришелся на центр столицы, пишет УНН.

Цитата

"Террористы, которые даже не скрывают этого", - написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Дополнение

Во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Киеве и Днепре. Мэр столицы сообщил, что враг ударил в центр города.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.