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У россиян две мишени - энергообъекты и люди: Зеленский о сегодняшних обстрелах

КИЕВ. 10 октября. УНН. У российских оккупантов две мишени: энергообъекты и люди. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении комментируя сегодняшние удары рашистов по Украине, передает УНН.

Цитата

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киевщина и Хмельницкая область, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, юг», - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что россияне стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить украинскую энергосистему.

«Они безнадёжны. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него», - отметил Зеленский.

Дополнение

В Офисе Президента сообщили о вражеских ударах во многих городах Украины, есть пострадавшие гражданские.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский
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