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Резников: лучший ответ на российский террор – защитить украинское небо

Резников: лучший ответ на российский террор – защитить украинское небо

КИЕВ. 10 октября. УНН. Лучшим ответом на российский ракетный террор стала бы поставка в Украину зенитных и противоракетных комплексов. Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

"Лучший ответ на российский ракетный террор – это поставки в Украину зенитных и противоракетных комплексов – для защиты неба над Украиной! Это защитит наши города и наших людей. Это защитит будущее Европы. Зло должно быть наказано", – написал Резников.

Детали

По словам министра, враг считает, что ракетные удары являются эффективным средством запугивания.

"Это военные преступления. Мирные жители гибнут и получают ранения. Украина, при поддержке цивилизованного мира, должна привлечь "ракетных террористов" к ответственности. И сделает это", – отметил Резников.

Он добавил, что мужество украинцев никогда не будет уничтожено ракетами террористов, даже если они попадут в сердце столицы. Не поколеблют они и решимость союзников Украины.

"Единственное, что они разрушают безвозвратно, это будущее россии – будущее террористического государства –изгоя, презираемого во всем мире", – написал министр.

Напомним

Утром 10 октября враг нанес ракетные удары по центру Киева и ряду других украинских городов.

По данным МВД, в результате ракетного обстрела Шевченковского района Киева погибло восемь человек и 24 травмированы.

Источник: УНН
Теги: война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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