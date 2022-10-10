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Лукашенко собрал срочное совещание с военными и силовиками

Лукашенко собрал срочное совещание с военными и силовиками

КИЕВ. 10 октября. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко в 12:00 по Киеву собирает совещание с военными и силовиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», пишет УНН.

Цитата

«Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками. Начало в 11:00 (12:00 по Киеву- ред.). Пул в ожидании комментариев Первого по обстановке», - говорится в сообщении.

Детали

О причинах проведения совещания не сообщалось. Ранее сегодня по Киеву и ряду украинских городов были нанесены ракетные удары.

В Офисе Президента сообщили, что Украина под ракетным обстрелом врага, есть вражеские удары во многих городах Украины, есть пострадавшие гражданские.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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