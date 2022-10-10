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Глава МИД Кулеба прерывает африканское турне из-за обстрелов Украины: координирует реакцию партнеров

Глава МИД Кулеба прерывает африканское турне из-за обстрелов Украины: координирует реакцию партнеров

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил прервать африканское турне из-за сегодняшних массированных атак на территории Украины. Об этом глава дипведомства написал в Twitter, пишет УНН.

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«Сегодня с самого утра я нахожусь в постоянном контакте с партнерами, чтобы скоординировать решительный ответ на атаки россиян. Я также прерываю свое турне по Африке и немедленно возвращаюсь в Украину», - написал министр.

Детали

Он сообщил также, что уже успел провести переговоры со своей канадской коллегой Мелани Джоли, которая «заверила меня, что ответом на варварские нападения россии будет еще более решительная практическая поддержка Украины».

«Я подчеркнул: партнеры должны объединить усилия, чтобы немедленно предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны», - подчеркнул дипломат.

Ранее

Как писал УНН, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, лучшим ответом на российский ракетный террор стала бы поставка в Украину зенитных и противоракетных комплексов.

Источник: УНН
Теги: МИД, война, Дмитрий Кулеба
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