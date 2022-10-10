G7 собирает срочное заседание из-за обстрелов Украины: запланировано выступление Зеленского

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах рф", – написал президент.

Детали

По словам Зеленского, он с канцлером обсудил усиление давления на россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером , яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал сегодняшние удары рашистов по Украине.