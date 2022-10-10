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G7 собирает срочное заседание из-за обстрелов Украины: запланировано выступление Зеленского

G7 собирает срочное заседание из-за обстрелов Украины: запланировано выступление Зеленского

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Договорились с Олафом Шольцем, канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах рф", – написал президент.

Детали

По словам Зеленского, он с канцлером обсудил усиление давления на россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал сегодняшние удары рашистов по Украине.

Источник: УНН
Теги: война, G7
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