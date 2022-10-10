Массированный ракетный удар по стране: в СБУ призвали мир еще больше усилить помощь Украине

КИЕВ. 10 октября. УНН. Служба безопасности Украины призвала мир еще больше усилить помощь Украине и отметила, что очередной массированный ракетный удар по стране должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия – это террористический режим, передает УНН.

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«Очередной массированный ракетный удар по всей Украине должен стать для мирового сообщества окончательным доказательством того, что нынешняя россия – это террористический режим, который просто одел на себя оболочку государства. Ее настоящие «ценности и скрепы» – смерть и разрушения. Ее цель – уничтожение всего, что не укладывается в эту извращенную идеологию. Поэтому призываем мир сделать соответствующие выводы и еще больше усилить помощь Украине, которая сегодня воюет за мирное будущее всей Европы», - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что современное оружие и системы ПВО позволят Украине лучше защищать гражданское население.

«А врагу мы хотим сказать лишь одно: каждая ракета, выпущенная по мирным целям в Украине, – это еще один гвоздь в гроб преступного и террористического российского режима. Вы хотите нас запугать? А на самом деле делаете более злыми и целеустремленными. Наша цель – Победа, и нам все равно, сколько ракет у вас есть. Слава Украине!"» - отмечается в заявлении СБУ.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшние ракетные удары, заявил, что у российских оккупантов две мишени: энергообъекты и люди.