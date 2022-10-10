Посольство США призвало граждан покинуть Украину

КИЕВ. 10 октября. УНН. Посольство США в Киеве 10 октября призвало американских граждан покинуть Украину на фоне массированных атак со стороны россии, пишет УНН.

Так, в понедельник посольство опубликовало предупреждение с призывом к гражданам США покинуть страну.

Цитата

«россия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины, а также по правительственным объектам в Киеве и других местах. Продолжающиеся удары россии в Украине представляют прямую угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно», - сказано в сообщении.

Детали

Американским гражданам в Украине советуют, среди прочего, сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности по вопросам безопасности.

«Ситуация в сфере безопасности на всей территории Украины является крайне нестабильной, и условия могут ухудшиться без предупреждения», - сообщили в посольстве.

Напомним

По информации Министерства обороны, по Украине выпустили, по предварительным данным, 83 ракеты, 43 сбиты.