Bild: консульство Германии в Киеве пострадало от российских обстрелов

КИЕВ. 10 октября. УНН. Немецкое дипломатическое ведомство также получило повреждения в результате массированных обстрелов Киева со стороны россии. Об этом сообщает немецкое издание Billd, пишет УНН.

Цитата

"По сообщениям, визовый отдел консульства Германии также пострадал во время сильных российских атак на столицу Украины Киев", - сообщили в издании в понедельник.

Детали

Bild также ссылается на бывшего председателя Фонда Белля в Киеве Сергея Сумлинного, который разместил в Twitter фотографии пострадавшего дипведомства.

В свою очередь посол ФРГ в Украине Анка Фельдгаузен сообщила, что во время обстрелов находилась в укрытии вместе с сотнями киевлян.

Дополнение

В Офисе Президента сообщили, что Украина под ракетным обстрелом врага, есть вражеские удары во многих городах Украины, есть пострадавшие гражданские.