В ЕС пообещали Украине дополнительную военную поддержку

КИЕВ. 10 октября. УНН. В ЕС обещают дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов. Об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter, пишет УНН.

Цитата

«Глубоко поражен нападениями россии на гражданских в Киеве и других городах Украины. Таким действиям нет места в 21-м веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже приближается», – написал Боррель.

Напомним

По информации Министерства обороны, в Украине выпустили, по предварительным данным, 83 ракеты, 43 сбиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе осудили российский обстрел Запорожья