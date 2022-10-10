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Зеленский обсудил с эмиром Катара дальнейшее сотрудничество

Зеленский обсудил с эмиром Катара дальнейшее сотрудничество

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил дальнейшее сотрудничество в ООН и других международных организациях. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Провел разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Поблагодарил за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшие совместные шаги в ООН и на других международных площадках", – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшние ракетные удары, заявил, что у российских оккупантов две мишени: энергообъекты и люди.

Источник: УНН
Теги: война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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