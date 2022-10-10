МИД Молдовы заявил, что три российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время массированного удара рф по территории Украины три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, пишет УНН.

Цитата

"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы", - отметил министр.

"Молдова решительно осуждает нарушение ее воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами, когда россия сегодня утром атаковала украинские города. Мы осуждаем продолжающуюся агрессию россии против Украины", - написал Попеску.

Детали

Глава МИД Молдовы сообщил, что поручил вызвать посла россии для дачи объяснений.

Так, 10 октября с 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного ведомства были обнаружены три цели в воздушном пространстве Республики Молдова, подтвердило минобороны страны.

"Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушном пространстве страны", - подчеркивается в сообщении на сайте минобороны.

Дополнение

В Офисе Президента сообщили, что Украина под ракетным обстрелом врага, есть вражеские удары во многих городах Украины, есть пострадавшие гражданские.