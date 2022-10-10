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Зеленский срочно созвонился с Макроном

Зеленский срочно созвонился с Макроном

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. О результатах Глава украинского государства сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата

«Также состоялся срочный разговор с Эммануэлем Макроном. Мы обсудили укрепление нашей противовоздушной обороны, необходимость жесткой европейской и международной реакции и усиление давления на российскую федерацию. Франция выступает на стороне Украины», – сообщил Президент.

Детали

Ранее сегодня Зеленский позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Как сообщал УНН, Президент Украины сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массового обстрела Украины со стороны россии.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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