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"Этот бред о том, что путина "провоцируют", должен прекратиться" - Кулеба об истинной причине атак

"Этот бред о том, что путина "провоцируют", должен прекратиться" - Кулеба об истинной причине атак

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву российской агрессии, Украину, предполагая, что российский диктатор путин ракетным терроризмом "отвечает", или что его "провоцируют", пишет УНН.

Цитата

«Этот бред о том, что путина "провоцируют", должен прекратиться. Ему не нужно, чтоб его что-то "провоцировало", чтобы совершать чудовищные преступления. Я прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что путин "отвечает" или его "провоцируют", - призывает министр в Twitter.

Детали

Глава украинского МИДа убежден, что путина не "спровоцировали" на развязывание ракетного террора инцидентом на "Крымском мосту".

«россия и до моста постоянно била по Украине ракетами. путин в отчаянии из-за поражений на поле боя и использует ракетный террор, чтобы попытаться изменить темп войны в свою пользу», - заявляет Кулеба.

Напомним

8 октября утром на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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