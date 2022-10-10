Тема Украины - в фокусе ПАСЕ: на осенней сессии анонсировали выступление Зеленского

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Страсбурге стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, тема Украины традиционно будет в фокусе внимания. Об этом в Facebook сообщила член постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, народный депутат Евгения Кравчук, пишет УНН.

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«Пока украинские дети поют гимн в школьных подвалах – в Страсбурге началась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Работаем на дипломатическом фронте мощной украинской делегацией. Тема Украины будет традиционно в фокусе ПАСЕ», - сообщила Кравчук.

Детали

По словам нардепа, ожидается совместное заявление Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, президента ПАСЕ Тини Кокса и комитета министров СЕ с осуждением террористических действий россии.

«Важное место в повестке дня этой сессии уже традиционно занимает Украина, в частности, больше всего ожидаем:

онлайн-обращение к ПАСЕ Президента Украины, Владимира Зеленского (предварительно планируется на вторую половину недели);

дебаты и резолюция по политическим последствиям российской агрессии против Украины», - рассказала она.

Кроме того, по словам Кравчук, сегодня вместе с правозащитниками в Страсбурге будет проведено неформальное мероприятие на тему: «Крым в темноте: усиление международного внимания относительно серьезных нарушений прав человека на оккупированном полуострове после полномасштабного вторжения россии в Украину».

Украинские правозащитные организации представят новое широкомасштабное исследование ситуации на Крымском полуострове, а также расскажут об их усилиях по мониторингу и документированию нарушений прав человека в Крыму.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии.