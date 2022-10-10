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"Российскую делегацию будут сопровождать следы крови" - посол Украины о возобновлении сессии ГА ООН

"Российскую делегацию будут сопровождать следы крови" - посол Украины о возобновлении сессии ГА ООН

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня по запросу Украины и Албании возобновляет работу специальная чрезвычайная сессия Генеральной ассамблеи ООН. На повестке дня – агрессия россии против нашего государства. Об этом напоминает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, пишет УНН.

Цитата

«Нью-Йорк, 10 октября. Штаб-квартира ООН. 11-я чрезвычайная сессия ГА ООН по агрессии россии против Украины возобновляет свою работу сегодня. Киев, 10 октября, россия наносит удар по центру города в утренний час пик, убивая и раня мирных жителей. Следы крови будут сопровождать российскую делегацию, входящую в зал ГА ООН», - написал дипломат в Twitter.

Детали

Как подчеркнул постпред, с тех пор, как государству, совершившему военные преступления, позволили воспользоваться правом вето в Совете безопасности ООН - «глобальная архитектура была стерта с лица земли».

«Теперь она выглядит как кратер в центре Киева. ООН – это не здание, это орган правительств. Следите за тем, что говорит ваше правительство в ГА ООН сегодня», - призвал Кислица.

Добавим

Накануне украинский постпред сообщил, что в понедельник, 10 октября, по запросу Украины и Албании возобновляет работу специальная чрезвычайная сессия ГА ООН. Дебаты продлятся как минимум до среды, когда будет внесен на голосование проект резолюции о территориальной целостности Украины: защита принципов Устава ООН.

Кислица отметил тогда, что в пятницу проект резолюции был загружен в компьютерную систему ГА и уже через несколько часов более 50 стран стали соавтором проекта. Проект остается открытым для соавторства до момента голосования.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, война
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