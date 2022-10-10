Новости: Политика
10 октября 2022, 14:57 • Елизавета Калитвенцева • 9945
Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM
КИЕВ. 10 октября. УНН. Германия объявила о поставке Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом говорится в Twitter Министерства обороны страны, передает УНН.
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"Германия передаст Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние ракетные удары россии по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня во время утреннего обстрела Киева было повреждено немецкое посольство.
Источник: УНН
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