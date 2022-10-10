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Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM

Германия передаст Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM

КИЕВ. 10 октября. УНН. Германия объявила о поставке Украине первой из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом говорится в Twitter Министерства обороны страны, передает УНН.

Цитата

"Германия передаст Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T SLM. Недавние ракетные удары россии по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня во время утреннего обстрела Киева было повреждено немецкое посольство.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Германия
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