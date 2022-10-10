россия выбирает тактику неизбирательных ударов, это равносильно военному преступлению - реакция ЕС

КИЕВ. 10 октября. УНН. ЕС решительно осуждает нападения россии на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру страны. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Петер Стано, передает корреспондент УНН.

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«ЕС решительно осуждает недавние ужасные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Эти атаки являются варварскими», - сказал Стано.

«Они лишь показывают, что россия выбирает тактику целенаправленных и неизбирательных бомбардировок гражданского населения. Это противоречит международному гуманитарному праву и такие неизбирательные удары по гражданскому населению равносильны военному преступлению", - добавил он.

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Как писал УНН, в ЕС обещают дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов.