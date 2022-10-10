Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9675

россия выбирает тактику неизбирательных ударов, это равносильно военному преступлению - реакция ЕС

россия выбирает тактику неизбирательных ударов, это равносильно военному преступлению - реакция ЕС

КИЕВ. 10 октября. УНН. ЕС решительно осуждает нападения россии на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру страны. Об этом заявил на брифинге представитель внешнеполитической службы Европейской комиссии Петер Стано, передает корреспондент УНН.

Цитата

«ЕС решительно осуждает недавние ужасные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Эти атаки являются варварскими», - сказал Стано.

«Они лишь показывают, что россия выбирает тактику целенаправленных и неизбирательных бомбардировок гражданского населения. Это противоречит международному гуманитарному праву и такие неизбирательные удары по гражданскому населению равносильны военному преступлению", - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, в ЕС обещают дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.