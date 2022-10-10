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НАТО будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется: Столтенберг ответил на атаки россиян

НАТО будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется: Столтенберг ответил на атаки россиян

КИЕВ. 10 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «ужасные и неизбирательные» атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, пообещал дальнейшую поддержку Альянса. Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН.

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«Поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и осудил ужасные и неизбирательные атаки россии на гражданскую инфраструктуру в Украине. НАТО будет продолжать поддерживать храбрый украинский народ в борьбе с агрессией Кремля столько, сколько это потребуется», - написал Столтенберг в Twitter.

Добавим

Ранее в ЕС пообещали дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина
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