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Зеленский обсудил с Дудой укрепление обороны Украины

Зеленский обсудил с Дудой укрепление обороны Украины

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой укрепление обороноспособности Украины. Об этом глава государства написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Скоординировали шаги с президентом Польши Анджеем Дудой. Будем работать над консолидацией международной поддержки, укреплением обороноспособности Украины, восстановлением разрушенного, а также усилением изоляции россии", – сообщил Зеленский.

Напомним

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Источник: УНН
Теги: Анджей Дуда, Владимир Зеленский
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