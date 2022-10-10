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Олицетворяет собой жестокость и террор: глава Еврокомиссии отреагировала на утреннюю атаку рашистов на украинские города

Олицетворяет собой жестокость и террор: глава Еврокомиссии отреагировала на утреннюю атаку рашистов на украинские города

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 10 октября. УНН. путинская россия снова показала миру, что она собой олицетворяет – жестокость и террор, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя утренний удар по городам Украины, передает УНН.

Цитата

“Шокирована и ошеломлена жестокими нападениями на украинские города. путинская россия снова показала миру, что она собой представляет: жестокость и террор. Я знаю, что украинцы останутся сильными. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, всеми средствами, которые у нас есть”, – подчеркнула она.

Дополнение

ЕС решительно осуждает нападения россии на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру страны.

Лидеры Евросоюза обещают дополнительную военную помощь Украине на фоне массированного ракетного обстрела Киева и других городов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, война
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