Украинцев призвали уменьшить потребление электроэнергии: что следует выключить
КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко призвал украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 уменьшить потребление электроэнергии. Ведь это поможет электросетям справиться с нагрузкой. Об этом информирует УНН.
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"С 17:00 до 22:00 у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня надо выключить свет, не пользоваться электроприборами, для того, чтобы вся страна пережила тяжелый день. Это очень важно для каждого города и для каждого гражданина", – сообщил Тимошенко.
Детали
Глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус расписал, что следует выключить сегодня с 17:00 до 22:00.
По словам нардепа Геруса наиболее энергозатратны такие приборы:
- электрообогреватели
- бойлеры
- кухонная электроплита,
- микроволновка,
- стиральная машина,
- электрический духовой шкаф,
- электрочайник (кофеварка),
- утюг
- посудомоечная машина
- кондиционер
- зарядные устройства
- пылесос
- компьютер
- телевизор
"Более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему", - сказал глава энергетического комитета.
Напомним
Российские оккупанты утром ударили по объекту критической инфраструктуры энергоснабжения Кременчугского района Полтавской области. Сейчас во многих общинах и в городах области отсутствует электроснабжение.