Украинцев призвали уменьшить потребление электроэнергии: что следует выключить

КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко призвал украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 уменьшить потребление электроэнергии. Ведь это поможет электросетям справиться с нагрузкой. Об этом информирует УНН.

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"С 17:00 до 22:00 у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня надо выключить свет, не пользоваться электроприборами, для того, чтобы вся страна пережила тяжелый день. Это очень важно для каждого города и для каждого гражданина", – сообщил Тимошенко.

Детали

Глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус расписал, что следует выключить сегодня с 17:00 до 22:00.

По словам нардепа Геруса наиболее энергозатратны такие приборы:

- электрообогреватели

- бойлеры

- кухонная электроплита,

- микроволновка,

- стиральная машина,

- электрический духовой шкаф,

- электрочайник (кофеварка),

- утюг

- посудомоечная машина

- кондиционер

- зарядные устройства

- пылесос

- компьютер

- телевизор

"Более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему", - сказал глава энергетического комитета.

Напомним

Российские оккупанты утром ударили по объекту критической инфраструктуры энергоснабжения Кременчугского района Полтавской области. Сейчас во многих общинах и в городах области отсутствует электроснабжение.