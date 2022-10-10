Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7125

Украинцев призвали уменьшить потребление электроэнергии: что следует выключить

Украинцев призвали уменьшить потребление электроэнергии: что следует выключить

КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко призвал украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 уменьшить потребление электроэнергии. Ведь это поможет электросетям справиться с нагрузкой. Об этом информирует УНН.

Цитата

"С 17:00 до 22:00 у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня надо выключить свет, не пользоваться электроприборами, для того, чтобы вся страна пережила тяжелый день. Это очень важно для каждого города и для каждого гражданина", – сообщил Тимошенко.

Детали

Глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус расписал, что следует выключить сегодня с 17:00 до 22:00.

По словам нардепа Геруса наиболее энергозатратны такие приборы:

- электрообогреватели
- бойлеры
- кухонная электроплита,
- микроволновка,
- стиральная машина,
- электрический духовой шкаф,
- электрочайник (кофеварка),
- утюг
- посудомоечная машина
- кондиционер
- зарядные устройства
- пылесос
- компьютер
- телевизор

"Более экономное использование освещения в вечерние часы облегчит нагрузку на энергосистему", - сказал глава энергетического комитета.

Напомним

Российские оккупанты утром ударили по объекту критической инфраструктуры энергоснабжения Кременчугского района Полтавской области. Сейчас во многих общинах и в городах области отсутствует электроснабжение.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, электричество, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.