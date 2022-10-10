Китай прокомментировал массовые атаки рф по Украине: надеется, что стороны смогут договориться

КИЕВ. 10 октября. УНН. Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин во время брифинга заявила, что КНР надеется, что Украина и россия смогут как можно быстрее прийти к договоренностям по деэскалации ситуации, передает УНН со ссылкой на CNN.

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«Мы надеемся, что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия путем диалога и консультаций. Китай также готов продолжать играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации», – добавила Мао.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Китай «всегда подчеркивал уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». Также она добавила, что в Пекине приняли во внимание и взрывы на Керченском мосту, и массированные атаки по территории Украины.

Напомним

Армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.