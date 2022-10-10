Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6765

В большинстве пострадавших регионов Украины "свет" появится до конца суток: Зеленский собрал совещание после атак рф

В большинстве пострадавших регионов Украины "свет" появится до конца суток: Зеленский собрал совещание после атак рф

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов в понедельник утром. Как сообщили в Офисе Президента, в подавляющем большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Глава государства заслушал отчет министра энергетики Украины Германа Галущенко об ущербе, нанесенном украинской инфраструктуре воздушными атаками рф.

Галущенко проинформировал о мерах, которые принимаются для восстановления поставок электроэнергии, и сроках выполнения ремонтных работ. Было отмечено, что в подавляющем большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток.

В то же время участники совещания отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети – с 17:00 до 22:00.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просят в указанное время не пользоваться наиболее энергозатратными приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное. При необходимости эти приборы лучше использовать в обеденное время, добавили в ОП.

Кроме того, во время совещания было отмечено, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимает запросы от местных общин по организации питания важных объектов с помощью дизель-генераторов.

Напомним

Армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.