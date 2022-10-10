СБУ объявила в розыск дмитрия медведева

КИЕВ. 10 октября. УНН. Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего президента россии, заместителя секретаря совета безопасности рф дмитрия медведева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на базу Министерства внутренних дел.

Детали

Исчезновение Медведева датируется 01.03.2022 года. Его обвиняют по статье 110 ч.2 Уголовного Кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Сына медведева Илью проинформировали об отзыве его рабочей визы в Соединенных Штатах Америки.