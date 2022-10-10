Зеленский обсудил с Трасс прикрытие украинского неба

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс оборонную поддержку Украины, в частности, прикрытие неба. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

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«Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на россию», – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой укрепление обороноспособности Украины.

Как сообщал УНН, армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.