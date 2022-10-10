Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
22440

Зеленский обсудил с Трасс прикрытие украинского неба

Зеленский обсудил с Трасс прикрытие украинского неба

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс оборонную поддержку Украины, в частности, прикрытие неба. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

«Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на россию», – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой укрепление обороноспособности Украины.

Как сообщал УНН, армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.