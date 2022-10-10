Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал мир признать россию страной-террористом

КИЕВ. 10 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество признать, что сегодняшние массовые атаки россии по гражданской инфраструктуре – геноцид, а именно рф объявить страной-террористом. Об этом информирует УНН.

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“Главными целями кремля были не военные, а объекты гражданской инфраструктуры, тепло- и электростанции, детские сады, университеты, учреждения культуры и памятники архитектуры, немецкий визовый центр, коммунальные объекты. Но главное — мишенями неизбирательных ракетных ударов стали мирные украинцы на улицах городов, в офисах и в транспорте, от младенцев до прикованных к постели больных людей в больницах и хосписах. Эти удары — очередное свидетельство преступления геноцида россии против украинского народа”, – отметил Лубинец.

Он добавил, что действия россии являются очередным нарушением Всеобщей декларации прав человека, международных конвенций в области прав человека и международного гуманитарного права.

“Мы должны признавать не только финансирование террористической деятельности, но и осуществление страной террористических актов против людей, ядерных и энергетических объектов. Призываю Вас публично осудить факты ракетных нападений российской федерации на гражданскую инфраструктуру и граждан Украины и призвать международное сообщество усилить давление на военно-политическое руководство кремля и признать российскую федерацию государством-террористом, прекратить с ней любое экономическое взаимодействие для прекращения этой человеконенавистнической войны”, – сообщил Лубинец.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на заседании "Группы семи", которое срочно созвали после массированных обстрелов Украины со стороны россии.