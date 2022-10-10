Украина приостанавливает экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов рф

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

Галущенко отметил, что россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на Европейский Союз.

По его словам, "украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы".

Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии, добавил министр.

Цитата

"... сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - добавил Галущенко.

Он добавил, что "именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины".

Напомним

Армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.