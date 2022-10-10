США намерены привлечь россию к ответственности за военные преступления и зверства - Зеленский

КИЕВ. 10 октября. УНН. Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с американскими представителями в Украине, пишет УНН.

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«Вместе с Андреем Ермаком провели встречу с Послом США Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии США Кристофером Смитом. Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в нашей стране», - сообщил Президент.

Детали

Он поблагодарил иностранных дипломатов за поддержку.

В то же время, о переговорах со своим американским коллегой Энтони Блинкеном сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном мы оба согласились, что россии не должны сойти с рук ее варварские ракетные удары. Я поднял ряд важных вопросов, в частности усиление обороноспособности Украины, новые санкции против рф, привлечение Москвы к ответственности за терроризм», - написал он в Twitter.

Напомним

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс оборонную поддержку Украины, в частности, прикрытие неба.