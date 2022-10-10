Новости: Политика
10 октября 2022, 19:43 • Елизавета Калитвенцева • 7755
Посольство США продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки россии
КИЕВ. 10 октября. УНН. Посольство США в Украине продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки российских оккупантов. Об этом говорится в заявлении в Twitter, передает УНН.
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“Посольство США продолжает работать. Нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на правительственные объекты в Киеве и в других регионах привели к нарушению связи, а в некоторых местах к перебоям с электроснабжением и другими коммунальными услугами”, – говорится в сообщении.
Дополнение
Посольство США в Киеве 10 октября призвало американских граждан покинуть Украину на фоне массированных атак со стороны россии.
Источник: УНН
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