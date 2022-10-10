Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,80 -0,2798 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7755

Посольство США продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки россии

Посольство США продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки россии

КИЕВ. 10 октября. УНН. Посольство США в Украине продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки российских оккупантов. Об этом говорится в заявлении в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Посольство США продолжает работать. Нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на правительственные объекты в Киеве и в других регионах привели к нарушению связи, а в некоторых местах к перебоям с электроснабжением и другими коммунальными услугами”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Посольство США в Киеве 10 октября призвало американских граждан покинуть Украину на фоне массированных атак со стороны россии.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.