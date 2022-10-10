Посольство США продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки россии

КИЕВ. 10 октября. УНН. Посольство США в Украине продолжает свою работу в Киеве несмотря на атаки российских оккупантов. Об этом говорится в заявлении в Twitter, передает УНН.

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“Посольство США продолжает работать. Нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на правительственные объекты в Киеве и в других регионах привели к нарушению связи, а в некоторых местах к перебоям с электроснабжением и другими коммунальными услугами”, – говорится в сообщении.

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Посольство США в Киеве 10 октября призвало американских граждан покинуть Украину на фоне массированных атак со стороны россии.