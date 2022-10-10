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Эти нападения укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины: Байден осудил ракетные удары рф

Эти нападения укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины: Байден осудил ракетные удары рф

КИЕВ. 10 октября. УНН. Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары россии по Украине, включая Киев. Об этом говорится в заявлении, которое распространил Белый дом, передает УНН.

Цитата

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары россии по Украине, включая Киев. Эти нападения убили и ранили мирных жителей и уничтожили цели без военного назначения. Они еще раз демонстрируют всю жестокость незаконной войны путина против украинского народа", - говорится в заявлении Байдена.

Детали

Президент США выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня, а также пожелал выздоровления раненым.

"Эти нападения лишь еще больше укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины сколько угодно. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать взимать с россии средства за ее агрессию, привлекать путина и россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и свободы", - говорится в заявлении.

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Кроме того, президент США вновь призвал россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты осуждают российские удары по объектам инфраструктуры Украины и намерены привлечь россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине. 

Как сообщал УНН, армия рф во время сегодняшнего массированного удара атаковала Украину 84 ракетами и 24 беспилотниками, уничтожено 56 из них, в частности, 10 дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, обстрелы
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