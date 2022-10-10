Дополнительные аргументы теперь не нужны: Резников о признании россии государством-террористом

КИЕВ. 10 октября. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что после сегодняшних массивных российских атак по территории Украины, дополнительные аргументы для признания россии государством-спонсором терроризма не нужны, поскольку москва сама доказала, кем является на самом деле, передает УНН.

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“Теперь не нужны никакие дополнительные аргументы, чтобы доказывать: россия – это государство-террорист, государство спонсор терроризма. Все, кто после этого попытается сотрудничать с рф, отрицать террористическую сущность московского режима, будут иметь очевидные проблемы с объяснениями”, – цитирует Резникова Министерство обороны.

Детали

Он отметил, что россияне и раньше били ракетами по энергетической инфраструктуре, жилым домам, школам и больницам в Украине. Но сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует об их растерянности и нервозности, поскольку она контрпродуктивна и будет иметь для россии разрушительные последствия.

Это означает, что москва не достигла никакой военной цели. Наоборот – украинские защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию быстрее изгнать врага, который обстреливает города в тылу, где живут их близкие.

Сейчас все российские лоялисты, открытые и "гибридные" агенты влияния на западе теперь оказываются на распутье. Они должны либо осудить людоедские действия кремля, либо поддержать их. Избегание четкой позиции – это фактическая поддержка преступлений.

“Так же у российских деятелей, которые не одобряют эти преступления, осталось совсем мало времени, чтобы проявить свое несогласие и отмежеваться публично. Потому что потом придется делить ответственность”, – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что если в последние месяцы в разговорах с партнерами Украине приходилось искать способы не допустить "усталости" от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они четко показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе.

Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев. Сотни тысяч людей, вернувшихся из Европы, могут быть вынуждены снова искать там спасения. К ним присоединятся миллионы. Ведь разрушение энергосистемы – это не только об отоплении. Это о еде и воде, канализации, о болезнях и всех сопутствующих последствиях.

“На этом фоне значительно проще объяснять, зачем нам очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего – средства ПВО и ПРО. Наши специалисты доказали свое мастерство, сбив чуть ли не половину ракет и дронов-камикадзе. Предоставив силам обороны Украины больше средств, можно существенно снизить уровень угрозы с воздуха. В ближайшие дни во время встреч в формате "Рамштайн" и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Россияне сами делают, чтобы максимально расширить перечень законных целей для нейтрализации рисков”, – подчеркнул Резников.

Дополнение

Министр обороны подчеркнул, что лучшим ответом на российский ракетный террор стала бы поставка в Украину зенитных и противоракетных комплексов.