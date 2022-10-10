Зеленский доложил о состоянии восстановительных работ в регионах Украины по поставкам электроэнергии

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на перекрестке улицы Владимирской и бульвара Шевченко в Киеве, куда утром российские военные ударили ракетой. Во время обращения Глава государства проинформировал насколько восстановили поставки электроэнергии в регионах Украины, которые подверглись ракетным и авиационным ударам, пишет УНН.

Детали

Как отметил Президент, сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы объектов, которые были повреждены сегодняшним ударом российских террористов.

“Мы все восстановим. Это лишь вопрос времени. Я поставил задачу всем структурам нашего государства отработать так, чтобы восстановление было максимально быстрым”, — заверил Зеленский.

В части городов и регионов, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов, подача электричества уже восстановлена. По состоянию на это время:

Харьковская область – восстановлена подача энергии на 50%. Энергетикам нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

Полтавская область – восстановлено почти везде.

Николаевская, Запорожская, Одесская, Львовская области — подключены. В Хмельницком – в большей части города свет есть.

В некоторых городах, в некоторых районах еще надо поработать, чтобы дать людям энергию: Черниговская, Сумская, Киев и Киевская, Тернопольская и Днепропетровская области.

“Где-то нужны часы, где-то надо подождать чуть больше, но результат будет везде”, — отметил Президент.

Напомним,

Генштаб сообщил, что российские оккупанты в течение суток нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.