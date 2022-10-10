Президент сообщил, в каких регионах Украины за последние часы попали оккупанты
Владимир Зеленский
КИЕВ. 10 октября. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, в каких регионах Украины за последние часы попали оккупанты, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что 43 из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины — сбиты. Из 24 российских беспилотников сбили половину — 13.
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“И даже после этого каждые десять минут я получаю сообщения о сбитии иранских “Шахидов”, — заявил Глава государства.
Только за последние часы оккупанты выпустили беспилотники в таких направлениях:
16:28 – «Шахид» уничтожен, район Литки.
17:26 – Кременчуг, «» Шахид» уничтожен.
17:36 – Черкассы, «Шахид» уничтожен.
17:40 – Довгинцево, Кривой Рог, «Шахид» уничтожен.
17:50 – Апостолово, «Шахид» уничтожен.
“И так весь день. Сейчас, когда я говорю, я продолжаю получать эти сообщения. Поэтому соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность есть. Но мы боремся», – добавил Зеленский.
Напомним
Генштаб сообщил, что российские оккупанты в течение суток нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.
Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты и 13 беспилотников.