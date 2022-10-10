Президент сообщил, в каких регионах Украины за последние часы попали оккупанты

КИЕВ. 10 октября. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, в каких регионах Украины за последние часы попали оккупанты, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что 43 из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины — сбиты. Из 24 российских беспилотников сбили половину — 13.

Цитата

“И даже после этого каждые десять минут я получаю сообщения о сбитии иранских “Шахидов”, — заявил Глава государства.

Только за последние часы оккупанты выпустили беспилотники в таких направлениях:

16:28 – «Шахид» уничтожен, район Литки.

17:26 – Кременчуг, «» Шахид» уничтожен.

17:36 – Черкассы, «Шахид» уничтожен.

17:40 – Довгинцево, Кривой Рог, «Шахид» уничтожен.

17:50 – Апостолово, «Шахид» уничтожен.

“И так весь день. Сейчас, когда я говорю, я продолжаю получать эти сообщения. Поэтому соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность есть. Но мы боремся», – добавил Зеленский.

Напомним

Генштаб сообщил, что российские оккупанты в течение суток нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатых ракеты и 13 беспилотников.