США предоставят Украине современные средства ПВО, - Белый дом

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, где американский лидер заверил, что Соединенные Штаты предоставят Украине современные средства ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.

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В своем заявлении американский президент осудил ракетные удары россии по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих атаках.

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“Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать убытки с россии, привлекать россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлять Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь”, — говорится в сообщении.

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Генштаб сообщил, что российские оккупанты в течение суток нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.