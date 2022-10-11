Украина будет продолжать наступательные действия, несмотря на удары россии, - Кулеба

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил CNN, что Украина продолжит освобождать территории по всей Украине, несмотря на волну ракетных обстрелов страны-агрессора в понедельник, пишет УНН.

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«Что бы он (путин — ред.) не делал, мы продолжим освобождать нашу территорию», — сказал Кулеба CNN.

«Это война за существование Украины. Это война за существование международного права и основанного на правилах порядка. Поэтому он может эскалировать, он может делать все, что пожелает. Но мы будем продолжать борьбу и победим», – добавил он.

Кулеба сказал, что считает это нападение актом мести путина после недавних поражений на поле боя.

«Нет никаких сомнений, что целью этой атаки было терроризировать мирное население и максимально усложнить его жизнь. Я почти уверен, что это результат поражения путина на поле боя. Когда его армия не может победить украинскую армию, он в ответ решил терроризировать мирное население в качестве мести", - сказал Кулеба.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «ужасные и неизбирательные» атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины, пообещал дальнейшую поддержку Альянса. Об этом он заявил по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.