Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,46 -0,3383 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
"Хлопок" на крымском мосту свидетельствует о начале деоккупации правого берега Днепра - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18660

ВСУ вплотную подошли к Сватово в Луганской области, - Арестович

ВСУ вплотную подошли к Сватово в Луганской области, - Арестович

КИЕВ. 11 октября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что ВСУ вплотную подошли к Сватово, передает УНН.

Цитата

"Наши войска уже очень близко к Сватово. Вот такая история, глядишь, что-то произойдет. Они (россияне — ред.) пытаются там "героически" контратаковать, хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла", - рассказал Арестович.

Отметим, что ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что после деоккупации Сватово у россиян посыплется фронт на Луганском направлении.

Напомним

Стало известно, ВСУ в Луганской области уже освободили 7 населенных пунктов. Как сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область, Алексей Арестович
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.