ВСУ вплотную подошли к Сватово в Луганской области, - Арестович

КИЕВ. 11 октября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что ВСУ вплотную подошли к Сватово, передает УНН.

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"Наши войска уже очень близко к Сватово. Вот такая история, глядишь, что-то произойдет. Они (россияне — ред.) пытаются там "героически" контратаковать, хотели "мощный" контрудар нанести, но не получилось, потому что часть из них незадолго до удара умерла", - рассказал Арестович.

Отметим, что ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что после деоккупации Сватово у россиян посыплется фронт на Луганском направлении.

Напомним

Стало известно, ВСУ в Луганской области уже освободили 7 населенных пунктов. Как сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку.