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Франция готова расширить военную помощь Украине, - Макрон

Франция готова расширить военную помощь Украине, - Макрон

Эммануэль Макрон

Источник: AFP

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон провел срочные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с обстрелами, которым Украина подверглась прошлым утром. Об этом информирует УНН со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали

Президент Франции выразил обеспокоенность в связи утренними обстрелами прошлым утром по Украине. Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку президента Зеленского и заявил о расширении своей поддержки Украины в ответ на сформулированные Киевом потребности, в том числе в военной технике.

Цитата

"Я обеспокоен тем, что президент путин продолжает оккупационную войну против мирного населения. Франция полностью поддерживает Украину и сопереживает в тех трагедиях, которые сегодня переживает ее народ", — отметил Макрон.

Напомним

Ранее сегодня Зеленский позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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