Франция готова расширить военную помощь Украине, - Макрон

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон провел срочные переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с обстрелами, которым Украина подверглась прошлым утром. Об этом информирует УНН со ссылкой на Елисейский дворец.

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Президент Франции выразил обеспокоенность в связи утренними обстрелами прошлым утром по Украине. Он подтвердил свою полную и безоговорочную поддержку президента Зеленского и заявил о расширении своей поддержки Украины в ответ на сформулированные Киевом потребности, в том числе в военной технике.

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"Я обеспокоен тем, что президент путин продолжает оккупационную войну против мирного населения. Франция полностью поддерживает Украину и сопереживает в тех трагедиях, которые сегодня переживает ее народ", — отметил Макрон.

Напомним

Ранее сегодня Зеленский позвонил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.