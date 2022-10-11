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"Рамштайн" и встреча НАТО в Брюсселе: военное руководство США будет обсуждать Украину

"Рамштайн" и встреча НАТО в Брюсселе: военное руководство США будет обсуждать Украину

КИЕВ. 11 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправятся в Брюссель, чтобы лично принять участие в министерской встрече НАТО, а также в шестом заседании группы формата "Рамштайн". Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны США, передает УНН.

Детали

Встреча министров обороны стран НАТО состоится 12-13 октября в штаб-квартире Альянса, на которой будут Финляндия и Швеция.

Также в Брюсселе к Остину присоединится глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, чтобы 12 октября провести заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Цитата

"Это будет шестое заседание и четвертое очное заседание с момента формирования международной группы в апреле. Они присоединятся к министрам обороны и начальникам оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы обсудить продолжающуюся войну россии в Украине и дальнейшую тесную координацию, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории", - говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генштаба, 10 октября армия рф выпустила по Украине 84 ракеты и 24 беспилотника. Украинская ПВО уничтожила 56 целей, среди них 10 дронов-камикадзе. Больше всего под вражескую атаку попали Киев, Днепр, Львов, Кривой Рог, Харьков, Житомирская, Хмельницкая области. По последним данным, в результате этого погибли 19 человек, еще 102 человека получили ранения. 

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Пентагон
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