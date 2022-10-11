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Пока в какой-то столице советуются по поводу оружия, в Украине дети становятся сиротами - глава МИД

Пока в какой-то столице советуются по поводу оружия, в Украине дети становятся сиротами - глава МИД

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 11 октября. УНН. Утром 10 октября в результате массированной атаки рф по столице Украины погибла женщина, теперь ее 5-летний сын Григорий остался сиротой. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует УНН.

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«Сиротство Григория - это результат того, что в какой-то столице долго совещаются, предоставлять ли Украине противовоздушное и противоракетное оружие, в другой играют в «нейтральность», в третьей устали от войны и санкций, в четвертой готовятся пожимать руку путину, а какое-то медиа или лидер мнений пытается навязать мнение, что Украина сама виновата в этом, потому что слишком активно и успешно защищается от россии», - написал он в Facebook.

Детали

По словам украинского дипломата, Украине нужно оружие, ПВО (противовоздушная оборона), большее санкционное давление и полная изоляция государства-террориста.

«По состоянию на сейчас вывод из всех разговоров один - действенная поддержка Украины остается непоколебимой и будет усиливаться. Голоса, пропитанные страхом, усталостью или желанием спасти путина, должны остаться на обочине истории. россия может лишать нас света, тепла, может заставлять людей сидеть в бомбоубежищах, но им никогда не лишить нас нашей победы», - добавил Кулеба.

Дополнение 

10 октября в Киеве из-за вражеского ракетного обстрела погибли 6 человек и 50 - травмированы.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Киев, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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