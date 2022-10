В ЕС начали работу над новым пакетом санкций против россии – журналист

КИЕВ. 11 октября. УНН. Европейский Союз начал работу над потенциальным новым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом на Twitter написал европейский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против россии. Он может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу недвижимости и другие элементы, которые рассматривались в предыдущих раундах. Также беларусь может снова стать объектом санкций, поскольку в предыдущем раунде ее не было", – написал журналист.

there are already work on a potential new EU sanctions package on #Russia. could incl asset confiscation, ban on property sales & other bits that was considered in previous rounds, also #Belarus can be targeted again having been entirely left out in the previous round. #Ukraine