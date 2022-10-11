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В ЕС начали работу над новым пакетом санкций против россии – журналист

В ЕС начали работу над новым пакетом санкций против россии – журналист

КИЕВ. 11 октября. УНН. Европейский Союз начал работу над потенциальным новым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом на Twitter написал европейский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против россии. Он может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу недвижимости и другие элементы, которые рассматривались в предыдущих раундах. Также беларусь может снова стать объектом санкций, поскольку в предыдущем раунде ее не было", – написал журналист.

Напомним

Неделей ранее в Евросоюзе согласовали восьмой пакет санкций против россии.

Новый пакет санкций "вводит в законодательство ЕС основу для установления потолка цен на транспортируемую морем российскую нефть в третьи страны и дальнейших ограничений на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".

Кроме того, были введены ограничительные меры в отношении 30 физических и семи юридических лиц из россии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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