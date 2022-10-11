Сегодня G7 соберется на срочную встречу по Украине: чего ждать

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня лидеры "Группы семи" соберутся на экстренную встречу из-за массированных ракетных обстрелов Украины со стороны россии, пишет УНН.

Детали

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, встреча состоится в онлайн-формате 11 октября.

Лидеры планируют обсудить обязательства G7 по поддержке Украины и привлечению президента россии владимира путина к ответственности, в частности за недавние ракетные удары по Украине, сообщил Белый дом.

Как стало известно накануне, во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Кроме того, СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на встрече G7 хочет заявить, чтобы в ближайшее время созвали экстренный саммит стран-членов НАТО.

Напомним

Генштаб сообщил, что 10 октября российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по мирным городам Украины.

Силы и средства Воздушных сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ уничтожили 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотников.